أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين 21 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - حالة الطقس غدا.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 21 أكتوبر 2024، متوقعة استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا

وتوقعت الأرصاد، حالة الطقس غدا، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارًا على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية غدا الاثنين 21 أكتوبر 2024

كما لفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إلى حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين 21 أكتوبر 2024، محذرة من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، لذلك نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الهيئة أن رياح معتدلة تنشط على أغلب أنحاء البلاد بسرعة تتراوح من 34 لـ 40 كم/ ساعة، بينما تنشط على محافظة الوادي الجديد بسرعة 16 كم/ ساعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الاثنين 21 أكتوبر 2024

درجات الحرارة غدا الاثنين 21 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 29 19 العاصمة الإدارية 30 19 6 أكتوبر 30 19 بنها 29 19 دمنهور 28 20 وادي النطرون 29 19 كفر الشيخ 28 20 المنصورة 28 20 الزقازيق 29 21 شبين الكوم 28 21 طنطا 28 21 دمياط 27 22 بورسعيد 27 23 الإسماعيلية 30 19 السويس 31 19 العريش 27 18 رفح 27 17 رأس سدر 30 19 نخل 27 11 كاترين 26 13 الطور 30 22 طابا 28 21 شرم الشيخ 32 24 الإسكندرية 27 20 العلمين 27 19 مطروح 26 20 السلوم 25 17 سيوة 29 16 رأس غارب 30 22 الغردقة 32 22 سفاجا 32 23 مرسى علم 33 24 شلاتين 32 25 حلايب 30 23 أبو رماد 31 23 رأس حدربة 30 24 الفيوم 30 18 بني سويف 30 18 المنيا 31 19 أسيوط 31 18 سوهاج 32 19 قنا 35 21 الأقصر 35 20 أسوان 35 21 الوادي الجديد 32 17 أبو سمبل 35 22