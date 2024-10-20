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«هذا ما ينتظره المصريون».. مصطفى بكري يشيد بتصريحات الرئيس السيسي حول مراجعة شروط صندوق النقد - أخبار كلمتك

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«هذا ما ينتظره المصريون».. مصطفى بكري يشيد بتصريحات الرئيس السيسي حول مراجعة شروط صندوق النقد - أخبار كلمتك

«هذا ما ينتظره المصريون».. مصطفى بكري يشيد بتصريحات الرئيس السيسي حول مراجعة شروط صندوق النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:04 مساءً - أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والتي تحدث فيها عن التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، وإمكانية مراجعة شروط صندوق النقد الدولي، قائلا: «هذا هو الموقف الذي ينتظره المصريون من الرئيس».

وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قال فيها: «قال الرئيس السيسي: إذا كانت التحديات الاقتصادية ستدفعنا للضغط علي الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد.. هذا هو الموقف الذي ينتظره المصريون من الرئيس».

وأضاف عضو مجلس النواب: «شروط صندوق النقد الدولي لا تنتهي.. يقولون إنها روشتة لإصلاح الاقتصاد، وهي روشتة تهدف إلى إفقار المجتمعات وإثارة الفوضى».

وتابع بكري: «توجيهات الرئيس اليوم توجب علي الحكومة مراجعة الموقف مع الصندوق، وعدم الاستجابة لشروطه المجحفة.. مصر ليست دولة فقيرة، والصندوق لم يقدم سوى مليارات محدودة كديون علينا».

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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