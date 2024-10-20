الكهرباء تكشف خطة إعادة المواطنين المتقدمين لتركيب العدادات الكودية لمنظومة الدعم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:03 مساءً - كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موقف المواطنين الذين تقدموا بطلب لتركيب عدادات كودية على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرشا.

تركيب العدادات الكودية للمخالفين

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم إرسال بيانات المواطنين الذين تقدموا بطلب لتركيب عدادات كودية لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم مرة أخرى بسبب كونهم غير مختلفين، بسبب تأخير شركات الكهرباء في تركيب العدادات بسبب عدم توافرها.

وقائع ضبط مخالفات سرقات التيار الكهربائي

وأشار إلى أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.