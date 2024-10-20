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عمليات التموين تتابع أسعار المحروقات بعد تحريكها، وتؤكد: سعر الخبز ثابت عند 20 قرشا - أخبار كلمتك

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عمليات التموين تتابع أسعار المحروقات بعد تحريكها، وتؤكد: سعر الخبز ثابت عند 20 قرشا - أخبار كلمتك

عمليات التموين تتابع أسعار المحروقات بعد تحريكها، وتؤكد: سعر الخبز ثابت عند 20 قرشا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:03 مساءً - تتابع غرفة عمليات  وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، عمل المديريات والحملات الرقابية بها، والتأكد من توافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات. 

 

"التموين": حملات رقابية لمتابعة أسعار الوقود بعد تحريك أسعارها 

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَ حتى الآن من المديريات أي شكوى من عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة. 

من ناحية أخرى، تشن مديريات التموين حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية، للتأكد من بيع رغيف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 20 قرشا للرغيف. 

 

سعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود 

وأكدت وزارة التموين عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية، موضحة أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. 

وأكدت وزارة التموين  أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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