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«الزراعة» تطلق 14 منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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«الزراعة» تطلق 14 منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

«الزراعة» تطلق 14 منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:47 مساءً - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 14 منفذًا متحركًا لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في محافظة الإسكندرية، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية «بداية».

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتشارك وزارة الزراعة، بمنتجاتها من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الإنتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، والمجالس الزراعية، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.

وانطلقت سيارات وزارة الزراعة لتجوب جميع الأحياء بمحافظة الإسكندرية، والميادين العامة بها، ومناطق تجمعات المواطنين.

وتشمل المنتجات التي طرحتها الوزارة «بيض المائدة، منتجات الألبان، اللحوم والدواجن، منتجات البقالة، الخضر والفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي»، وغيرها من المنتجات، بنسب تخفيضات تزيد على 25% عن الأسواق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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