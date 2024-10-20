الرئيس السيسي: نعاني من حالة فقر مائي شديد.. ولم ندخل في أي صراعات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن حصة مصر في مياه نهر النيل هي 55 مليار متر مكعب، وهذه الحصة لم تتغير منذ مئات السنين، بالرغم من الزيادة السكانية التي حدثت في مصر والتي وصلنا خلالها إلى 106 ملايين مواطن.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن «ما يحدث جعلنا ندخل في حالة فقر مائي شديد، وما عملناش صراعات مع حد وده تحدي».

وأوضح الرئيس السيسي، أنه طبقا لمعايير الأمم المتحدة نحن في حالة فقر مائي شديد، ولكننا دخلنا في برنامج ضخم جدا على مدى 10 سنين للاستفادة ومعالجة المياه بشكل متطور للغاية يجعلنا في مصاف الدول رقم 2 في تدوير واستخدام المياه.

وتابع الرئيس السيسي: «انفقنا في هذا الأمر أرقامًا هائلة عشان نعمل محطات معالجة ثلاثية متطورة لـ 106 ملايين إنسان ليس في الشرب فقط ولكن الزراعة».

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن «الأزمة وإن كانت أزمة ولكن بالإصرار والفكر والعمل والمحافظة على الأهداف ممكن تتحول الأزمة إلى منحة جيدة».