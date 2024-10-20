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بحضور السيسي، تفاصيل إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية - أخبار كلمتك

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بحضور السيسي، تفاصيل إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية - أخبار كلمتك

بحضور السيسي، تفاصيل إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:25 مساءً -  شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، كما تفقد الرئيس السيسي المعرض المصاحب للمؤتمر.

وشاهد الرئيس السيسي الفيلم التسجيلي بعنوان “أنت البداية”، كما ألقى تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كلمة مسجلة قائلا: تيدروس إنه يود أن يعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على استضافة المؤتمر هذا العام الهام

وأكد أن الصحة هي شرط أساسي للتنمية، مشيرا إلى أن "مبادرة 100 مليون صحة" تحقق نتائج ملموسة، وأن مصر استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات المواليد والأمهات.

 

 تسريع الجهود للحد من الوفيات الأمهات والمواليد والأطفال

 وأشار تيدروس أدهانوم إلى أن هناك العديد من الدول بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف، وأنه قد قررت جمعية الصحة العالمية هذا العام تسريع الجهود للحد من الوفيات الأمهات والمواليد والأطفال.

كما ألقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة كلمة الجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، استعرض خلالها جهود التنمية البشرية المصرية منذ عام 2014 حتى 2024.

كما تسلم وزير الصحة شهادة خلو مصر من الملاريا من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية كما سلم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان نسخة من الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان 2024

كما حضر الرئيس فعاليات جلسة حوارية حيث وجه الرئيس خلالها مداخلة، حيث قال الرئيس السيسي إن مصر لديها تجربة في تحويل المحنة إلى منحة.
وأضاف الرئيس السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمنى.

وقال أيضا: استخدمنا استراتيجية قائمة على حلول متوزازنة ومتكاملة ومتداخلة مع الاحتفاظ على تحقيق الأهداف.

  فيروس سي كان من أخطر الأزمات

وأكد الرئيس السيسي أن فيروس سي كان من أخطر الأزمات التى واجهنا في القظاع الصحي، مشيرا إلى أن مصر أصبحت خالية تماما من فيروس سي.

وتابع الرئيس السيسي: عملنا على توفير فرص عمل لمواجهة البطالة، موضحا أن الدولة نفذت مسحا طبيا كاملا على هامش علاج فيروس سي.

وقال: نجحنا في خفض معدل البطالة إلى % 6.5، مضيفا: نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أوضح الرئيس السيسي أن حصتنا من المياة ثابتة رغم إرتفاع عدد السكان وهو ما أدخلنا فى فقر مائي.

 برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقال: برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أننا دخلنا في برنامج ضخم على مدي السنوات الماضية لمعالجة المياه لمواجهة حالة الفقر المائي.

وشدد الرئيس السيسي قائلا: إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحملة الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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