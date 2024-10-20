الرئيس السيسي: حصة مصر من المياه لم تتغير على مدى مئات السنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حصة مصر من المياه موجودة ولم تتغير على مدى عشرات ويمكن مئات السننين، بقيمة 55 مليار متر ماء، لـ 106 مليون مواطن وهذا أدخلنا في حالة فقر مائي شديد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: أنفقنا مبالغ ضخمة لتشييد محطات معالجة المياه»

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.

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