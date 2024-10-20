الرئيس السيسي: عملنا على توفير فرص عمل.. ونجحنا في خفض معدل البطالة إلى 6.5% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إننا عملنا على توفير فرص عمل لمواجهة البطالة، ونجحنا في خفض معدل البطالة إلى 6.5%.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه إذا كانت التحديات الاقتصادية ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس، فعلينا مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الرئيس السيسي، أننا خرجنا في 2011 بظرف اقتصادي صعب، وكانت هناك حالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى، والتحديات التي كانت تمر بها البلد في ذلك الوقت أي حد كان يشوفها كان يقول ما فيش حل.

وأكد الرئيس السيسي، أن «نحن اعتمدنا مبدأين أو استراتيجيتين، أولهما: أننا مزجنا بين الحلول المتكاملة والمتداخلة، والمبدأ الثاني هو الحفاظ على الأهداف».