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الرئيس السيسي: عملنا على توفير فرص عمل.. ونجحنا في خفض معدل البطالة إلى 6.5% - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: عملنا على توفير فرص عمل.. ونجحنا في خفض معدل البطالة إلى 6.5% - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: عملنا على توفير فرص عمل.. ونجحنا في خفض معدل البطالة إلى 6.5% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إننا عملنا على توفير فرص عمل لمواجهة البطالة، ونجحنا في خفض معدل البطالة إلى 6.5%.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه إذا كانت التحديات الاقتصادية ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس، فعلينا مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي.

وأشار الرئيس السيسي، أننا خرجنا في 2011 بظرف اقتصادي صعب، وكانت هناك حالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى، والتحديات التي كانت تمر بها البلد في ذلك الوقت أي حد كان يشوفها كان يقول ما فيش حل.

وأكد الرئيس السيسي، أن «نحن اعتمدنا مبدأين أو استراتيجيتين، أولهما: أننا مزجنا بين الحلول المتكاملة والمتداخلة، والمبدأ الثاني هو الحفاظ على الأهداف».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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