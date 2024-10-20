الرئيس السيسي: الظروف المحيطة أفقدتنا من 6 لـ7 مليارات دولار خلال 10 شهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: «عملنا بشكل كبير على معالجة أزمة البنية الأساسية»، لافتا إلى أن الظروف المحيطة بالمنطقة أدت إلى فقداننا من 6 لـ7 مليارات دولار خلال نحو 10 شهور.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: «برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة».

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.

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