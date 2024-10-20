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وزير الخارجية: الدبلوماسية لها دور مهم في تحويل التحديات إلى فرص - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: الدبلوماسية لها دور مهم في تحويل التحديات إلى فرص - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الدبلوماسية لها دور مهم في تحويل التحديات إلى فرص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الدبلوماسية لها دور مهم في التخفيف من وطأة التحديات التي يواجهها المجتمع العالمي وتحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الصمود وتعزيز كفاءة المؤسسات.

وأضاف في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: «ولنا في مصر نموذج يحتذى به بعد أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية وصولا إلى أزمة غزة والأوضاع المتردية في منطقة البحر الأحمر».

وتابع: «أن كفاءة المؤسسات المصرية وصمود الاقتصاد المصري وقوة وصلابة بنيته الداخلية أدى إلى التعامل مع هذه التحديات وامتصاصها وتحويلها إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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