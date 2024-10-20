وزير الخارجية: السواحل المصرية لم يخرج منها أي مركب تحمل هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قضية الغير الشرعية بالتأكيد مشكلة كبيرة ويتعين أننا ننظر إليها من منظور أنها تهديد أمني فقط ولكن لابد أن تكون هناك منظور شامل للتعامل مع القضية، ولابد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهذه مسؤولية مشتركة بين الدول المستقبلة للهجرة والدول التي تخرج منها الهجرة الغير الشرعية

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: «لدينا في مصر نموذج يجتذى به منذ سبتمبر 2016 لم تخرج من السواحل المصرية أي مركب تحمل هجرة غير شرعية وهذا إنجاز يحسب للدول المصرية».

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.