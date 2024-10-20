الرئيس السيسي: خرجنا من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن عنوان الجلسة الحوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية مهم جدا، مشيرًا إلى «إننا خرجنا في 2011 بظرف اقتصادي صعب، وكانت هناك حالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى، والتحديات التي كانت تمر بها البلد في ذلك الوقت أي حد كان يشوفها كان يقول ما فيش حل».

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أننا «نحن اعتمدنا مبدأين أو استراتيجيتين، أولهما: أننا مزجنا بين الحلول المتكاملة والمتداخلة، والمبدأ الثاني هو الحفاظ على الأهداف».

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الأزمات توفر فرص حقيقة ونجاح حقيقي بتحدياتها ومحاولة إيجاد حلول لها، مشيرا إلى أننا استخدمنا استراتيجية قائمة على حلول متوازنة ومتكاملة ومتداخلة مع الحفاظ على على تحقيق الأهداف