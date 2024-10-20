حالة الطقس اليوم.. الأرصاد: نوة رياح الصليب كسرت التوقعات ولا أمطار في الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - طقس الإسكندرية.. ضربت نوة رياح الصليب، مدينة الإسكندرية، والتي تعرف بأنها واحدة من أقوى النوات التي تضرب عروس البحر المتوسط، وتسفر عن تغيرات عديدة في حالة الطقس منها هطول الأمطار.

ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد، تزامنًا مع بدء نوة رياح الصليب.

نوة رياح الصليب

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، إن تسمية نوة رياح الصليب بهذا الاسم أمر غير علمي، وإنما تسمى بـ«التوزيعات الضغطية»، وأحيانًا لا يتوافق جدول النوات مع التوزيعات الضغطية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن جدول النوات، تم عمله من قبل الصيادين سابقًا، لمعرفة حالة البحر المتوسط وحركته، وتكون أحيانًا متقلبة من عام إلى آخر.

نوة رياح الصليب في الإسكندرية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الأحد، لافتة إلى استقرار الأحوال الجوية في عروس البحر المتوسط.

وأضافت بشأن حالة الطقس في الإسكندرية، تبدأ نوة رياح الصليب اليوم الأحد 20 أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية، متوقعة بإن نوة رياح الصليب لهذا العام ستكون غير ممطرة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتابعت «غانم» بإن حالة الطقس في الإسكندرية مستقرة بشكل كبير حتى الآن، ولا توجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال الايام المقبلة، بسبب رياح الصليب.

ولفتت إلى أن قيم درجات الحرارة معتدلة وتعتبر حول المعدلات الطبيعية، وتتراوح العظمى في الإسكندرية ما بين 27 لـ 28 درجة مئوية.

الطقس في الإسكندرية

وتابعت بإن الإسكندرية، تشهد طقس مائل للحرارة أثناء فترات النهار، مائل للبرودة أثناء فترات الليل خاصة فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر.

وأضافت بوجود نشاط رياح، أثناء فترات الليل على مدار اليوم وحتى فترة الصباح، لافتة إلى تلك الرياح ستستمر على مدار الأسبوع، تعمل على تلطيف الأجواء، وزيادة الإحساس بالانخفاض في قيم درجات الحرارة.

حالة الطقس في الإسكندرية

وأشارت إلى عدم وجود ظواهر جوية، تؤثر على أعمال الانشطة اليومية، مع وجود نشاط رياح، توجد الشبورة المائية فترات الصباح الباكر، هي شبورة مائية خفيفة غير مؤثرة تمامًا تتلاشى فور سطوع اشعة الشمس، مع احتمالية ارتفاع الامواج داخل عمق البحر المتوسط، لكنه غير مؤثر حتى الآن على الملاحة البحرية.