تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

الرئيس السيسي: مصر أصبحت خالية تماما من فيروس سي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي: مصر أصبحت خالية تماما من فيروس سي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: مصر أصبحت خالية تماما من فيروس سي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة نفذت مسحا صحيا كاملا للمواطنين، ومصر أصبحت خالية تمامًا من فيروس سي.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أننا خرجنا في 2011 بظرف اقتصادي صعب، وكانت هناك حالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى، والتحديات التي كانت تمر بها البلد في ذلك الوقت أي حد كان يشوفها كان يقول ما فيش حل.

وأكد الرئيس السيسي، أن «نحن اعتمدنا مبدأين أو استراتيجتين، أولهما: أننا مزجنا بين الحلول المتكاملة والمتداخلة، والمبدأ الثاني هو الحفاظ على الأهداف».

اقرأ أيضاً
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «أنت البداية»

الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع المشاركين فى المؤتمر العالمى للسكان

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، الأوقاف ترسل اليوم قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق