الرئيس السيسي: مصر أصبحت خالية تماما من فيروس سي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة نفذت مسحا صحيا كاملا للمواطنين، ومصر أصبحت خالية تمامًا من فيروس سي.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أننا خرجنا في 2011 بظرف اقتصادي صعب، وكانت هناك حالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى، والتحديات التي كانت تمر بها البلد في ذلك الوقت أي حد كان يشوفها كان يقول ما فيش حل.

وأكد الرئيس السيسي، أن «نحن اعتمدنا مبدأين أو استراتيجتين، أولهما: أننا مزجنا بين الحلول المتكاملة والمتداخلة، والمبدأ الثاني هو الحفاظ على الأهداف».