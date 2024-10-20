وزير الصحة العراقي: الحركات الإرهابية واحتلال داعش أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أبناء شعبنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:42 مساءً - قال وزير الصحة العراقي، الدكتور صالح مهدي الحسناوي، إن الملف الأول الذي كان أمامنا هو ملف النازحين فالحركات الإرهابية واحتلال داعش أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أبناء شعبنا».

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية:«عملنا كحكومات على تقديم الخدمات الصحية والتعليمة والاقتصادية والاجتماعية في هذه المخيمات وبالتدريج تم إعادتهم إلى مناطقهم وإدماجهم في المجتمع، وكان تاريخ 1/7/2024 هو تاريخ إغلاق آخر مخيم نازحيين في العراق»

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.