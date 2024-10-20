وزير الخارجية:الهجرة النظامية لها جوانب شديدة الإيجابية لبعض الدول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:42 مساءً - قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قضية الهجرة قضية شديدة الأهمية فهي ظاهرة قديمة قدم المجتمعات البشرية وبالتأكيد هناك جوانب شديدة الإيجابية للهجرة ممثلة في أنها هجرة نظامية وشرعية».

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: الهجرة النظامية تفيد الدول التي تصدر هذه الهجرة الشرعية والدول المستضيفة فإذا نظرنا إلى الدول الأوروبية بها مجتمعات شائخة وفي منطقتنا العربية والإفريقية هناك مجتمعات شابة وبالتالي نستطيع أن نساعد هذه الدول في سد الفجوة في العنصر البشري»

وتابع:«لدينا في مصر نماذج شديدة الإيجابية في الشراكات مع بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا اليونان وقبرص يتم توفير العمالة المدربة لفترات محددة ثم يعودوا»

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.