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الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: نشعر بالانبهار من مستوى التنمية في مصر - أخبار كلمتك

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الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: نشعر بالانبهار من مستوى التنمية في مصر - أخبار كلمتك

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: نشعر بالانبهار من مستوى التنمية في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:42 مساءً - وجهت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، دينا كيتا، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري لما يقدمونه من خدمات وتنمية، قائلة: «في الأمم المتحدة نشعر بالانبهار بمستوى التنمية في مصر ونهنئكم لترقية وزارة الصحة لكونها وزارة للتنمية البشرية وسط أننا نعيش أوقات صعبة».

وقالت دينا كيتا، خلال المشاركة في الجلسة الحوارية على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: إن ما يهم هو وجود البيانات المقسمة لنعرف أين الشباب والفتيات واحتياجاتهم، مؤكدة أن الأسرة يجب أن تستمر والنساء تحظين على القدرة لانجاب الأطفال ويجب أن يكون لهم هوية قانونية ويكون جزء من الإحصاء.

وأكدت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن مصر دولة مستضيفة لقدر كبير من السكان النازحين الذين كانوا في وضع هشاشة ويحتاجون للكثير ويحتاجون مساحات آمنة وعيادات متنقلة وإدخال تقنيات التعليم الرقمي واكثر ما يهم هو دمج المجموعات الهشة من السكان، موضحة أن المساواة أمر في غاية الأهمية وهذا ما نراه مع وجود 9 ملايين ضيف في مصر.

وتابعت: نوع المساعدات التي نقدها مساعدات نقدية من أجل أن نتحقق من ان الاسرة ستحصل على موارد كافية على إعانة اسرهم، والامر الهام أيضا بالنسبة لنا هو الخيارات وليست الفرص ويجب ألا نترك حياة الناس للفرص واشكر حكومة مصر على الترحيب بنا في مصر وكل من يحتاجون إلى المساعدات وتوفير حياة كريمة لهم».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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