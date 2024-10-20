«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع بإنشاء المجلس الوطني للتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:42 مساءً - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم عن مشروع بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات التعليمية.

وأوضح فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المجلس الوطني فكرة رئاسية، والمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني، مؤكدًا أن التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يحيى حياة كريمة، فضلًا عن إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة وهو أمر يحسب للدولة.

ولفت إلى أن هناك 9 مجالس عليا، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الخاصة، والأزهر، والتكنولوجية، وغيرها، قائلا: «تلاحظ أن هناك سياسات في حاجة إلى تنسيق».

وأوضح وزير الشؤون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سيقوم بالتنسيق بين المجالس المختلفة، وأنه يوضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.