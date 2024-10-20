وزير الخارجية: مصر الدولة الوحيدة في العالم ليس بها معسكرا واحدا للاجئين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:42 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن قضية الهجرة ظاهرة قديمة قدم المجتمعات البشرية ولها جوانب شديدة الإيجابية من خلال هجرة شرعية ونظامية وتفيد الدول التي تصدر الهجرة الشرعية والدول المستضيفة لها، متابعا: «من خلال النظر إلى الدول الأوروبية والدول العربية ويمكن مساعدة الدول في سد الفجوة فيما يتعلق بالعنصر البشري وبناء القدرات والتأهيل، وهذا شق شديد الإيجابية لقضية الهجرة من خلال هجرة شرعية نظامية موسمية، ولدينا شراكات مع اليونان وقبرص وألمانيا من خلال العمالة الموسمية المدربة».

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «هناك قضية النزوح نتيجة الصراعات والأزمات الداخلية وأيضا قضية الهجرة غير الشرعية بالتأكيد هي مشكلة كبيرة يتعين النظر إليها باعتبارها ليس تحديدا أمنيا ولابد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي مسئولة مشتركة بين الدول التي تخرج من الهجرة الغير الشرعية والدول التي تصل إليها.. ونحن في مصر لدينا نموذج في التعامل مع الهجرة غير الشرعية حيث لم تخرج من السواحل المصرية أي مركب تحمل هجرة غير شرعية وهذا إنجار للدولة المصرية».

وتابع وزير الخارجية: «هناك أعباء كبيرة على الدول التي تستضيف النازحين.. لابد من دعم الدول المجاورة لمناطق النزاعات من خلال استقبال الموجات الهائلة من النازحين.. ومصر الدولة الوحيدة في العالم ليس بها معسكر لللاجئين.. وهم ضيوف مصر ولهم القدرة للوصول على الخدمات المجانية ويتم معاملتهم معاملة المصريين ولا يوجد دولة في العالم تفعل ما تفعله مصر في التعامل مع ضيوفها، لابد من دعم المجتمع الدولي».