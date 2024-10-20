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وزير الخارجية: العالم يواجه تحديات شديدة الخطورة.. ويجب أن يكون هناك تشارك دولي للتغلب عليها - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: العالم يواجه تحديات شديدة الخطورة.. ويجب أن يكون هناك تشارك دولي للتغلب عليها - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: العالم يواجه تحديات شديدة الخطورة.. ويجب أن يكون هناك تشارك دولي للتغلب عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:20 مساءً - قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن العالم كله يواجه مجموعة من التحديات شديدة الخطورة من تحديات الأمن والسلم وتحديات الكوارث وبنية النظام الدولي والنظام الاقتصادي العالمي وعدم توفير التمويل اللازم للتنمية، لافتا إلى أن الدبلوماسية عليها دور لتحويل هذه التحديات إلى فرص أو الحد من تأثير التداعيات السلبية لمثل التحديات.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «الدبلوماسية أداة فعالة للعمل الجماعي، سواء في ظل ما تموج به المنطقة أو الشرق الأوسط أو أفريقيا أو العالم.. ولا تستطيع دولة أن تواجهها ولابد أن يكون هناك تشارك للمجتمع الدولي من خلال العمل الدبلوماسي الفعال وحشد الجهود للتضامن الدولي لمواجهة هذه التحديات، قمة المستقبل الأخيرة والدور الدبلوماسي».

جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

يدير الجلسة الحوارية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحدث فيها الدكتور بدر عبد العطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، ووزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد عوني محمد أبو رمضان، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.

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الرئيس السيسي يشهد جلسة حوارية بـ المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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