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وزير الشؤون النيابية: المجلس الوطني للتعليم فكرة رئاسية وخطوة نحو التكامل بين المؤسسات التعليمية - أخبار كلمتك

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وزير الشؤون النيابية: المجلس الوطني للتعليم فكرة رئاسية وخطوة نحو التكامل بين المؤسسات التعليمية - أخبار كلمتك

وزير الشؤون النيابية: المجلس الوطني للتعليم فكرة رئاسية وخطوة نحو التكامل بين المؤسسات التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:20 مساءً - أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يمثل نموذجًا واضحًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية المختلفة في مصر.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد 10 أكتوبر 2024، إن هذه المبادرة هي فكرة رئاسية ومقترح حكومي، وجرى التنسيق حولها بعد الحوار الوطني.

وأشار إلى أن الهدف من التعليم هو توفير فرص عمل تتيح للمواطنين حياة كريمة، مؤكدًا أن الدولة حققت إنجازًا كبيرًا من خلال إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية.

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن المجلس الوطني للتعليم سيعمل على تنسيق السياسات العليا بين المجالس المختلفة مثل المجلس الأعلى للجامعات، الجامعات الخاصة، الأزهر، والجامعات التكنولوجية، لضمان تحقيق تكامل حقيقي في السياسات التعليمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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