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وزير الصحة الفسلطيني يشكر الرئيس السيسي والشعب المصري - أخبار كلمتك

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وزير الصحة الفسلطيني يشكر الرئيس السيسي والشعب المصري - أخبار كلمتك

وزير الصحة الفسلطيني يشكر الرئيس السيسي والشعب المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:20 مساءً - قدم وزير الصحة الفسلطيني، الدكتور ماجد أبو رمضان الشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب، قائلا: كل التحية والتقديم من فلسطين ومن أعماق قلوبنا لكم».

كما تقدم بالشكر إلى وزارة الصحة المصرية لكل ما بذلته من مجهودات.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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