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التعليم تحدد مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل - أخبار كلمتك

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التعليم تحدد مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل - أخبار كلمتك

التعليم تحدد مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:20 مساءً - امتحانات شهر أكتوبر 2024.. يستعد الطلاب لأداء أول امتحان شهري بالفصل الدراسي الأول من العام الحالي، خلال الأيام المقبلة، ويبحث العديد عن مقررات امتحانات شهر أكتوبر 2024.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024

مقررات امتحان شهر أكتوبر 2024

وأضافت الوزارة أنه يتم عقد اختبارات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل في المقررات التي تم تدريسها للطلاب منذ بداية الدراسة في 28 سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر قبل عقد الامتحانات، موضحة أنه يتم تخصيص 5 درجات للاختبارات.

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لكافة طلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، عدا الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، مشيرة إلى أنه يتم عقد تقييم نهائي في نهاية الفصل الدراسي شامل كافة الموضوعات الدراسية.

تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي والثانوي

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، يتم تقييمهم من خلال معلم الفصل داخل الحصة الدراسية، وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يتم تقييمهم على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجة أول المادة.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2024

تخصيص فترة لأداء امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأكدت وزارة التعليم أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 خلال الحصة الدراسية مع استكمال الدراسة باليوم الدراسي حسب جدول المواد، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص فترة دراسية كاملة أو نصف فترة على حسب الوزن النسبي لطبيعة كل مادة.

امتحانات شهر أكتوبر 2024

كما شددت الوزارة على ضرورة تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري إدارات التربية التعليم والتوجيه العام ومديري المراحل بالمديريات التعليمية، للإشراف على العملية الامتحانية لشهر أكتوبر.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة.

- عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

- وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024 من قبل المديرية التعليمية.

- مراعاة كافة الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- وضع امتحانات شهر أكتوبر 2024 من قبل مدرس المادة.

- يقوم موجه أول المادة يقوم بتنفيذ 3 نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس.

- عقد امتحانات شهر أكتوبر في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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