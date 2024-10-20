وزير الصحة: ما فعتله مصر خلال العشر سنوات كان محل تقدير من المؤسسات الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان: «إنه تم استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل معرفة رأي المجتمع الدولي على المشاريع القومية التي تمت خلال العشر سنوات».

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: «هناك تحسن في مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وزيادة في الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وهذا رأي المؤسسات الدولية خلال محركات البحث»

وتابع وزير الصحة: «ما فعتله مصر كان محل تقدير من المؤسسات الدولية وكان له تأثير مباشر على التنمية البشرية».

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.