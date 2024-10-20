الرئيس السيسي يشهد جلسة حوارية بـ المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

يدير الجلسة الحوارية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحدث فيها الدكتور بدر عبد العطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، ووزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد عوني محمد أبو رمضان، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.