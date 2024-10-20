وزير الصحة يعلن تنفيذ 17 مجمع صناعي وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ ما يقرب من 17 مجمع صناعي وتم توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل.

وأضاف خلال كلمته، أثناء فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: المدن الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة مثال لتنمية عمرانية وبشرية واقتصادية للخروج من الوادي الضيق 7% الذي يعيش فيه المصريين إلى ما يقرب من 11.6%

وتابع: «الاستثمار في البنية التحتية ليست وليدة صدفة، فالتنمية البشرية تحتاج بنية تحتية قوية»

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.