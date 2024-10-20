وزير الصحة: مشروعات الرعاية الصحية بلغت تكلفتها 177 مليار جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان: «إن مشاريع الرعاية الصحية من خلال 1300 مشروع خلال عشر سنوات وصلت تكلفتها إلى 177 مليار جنيه بخلاف المبادرات الرئاسية والمنشآت الصحية وقوائم الانتظار.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: وصل الإنفاق على التعليم الحكومي ترليون جنيه، كل هذا أدى إلى زيادة في مؤسسات التعليم، بالإضافة إلى زيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بحوالي 300 ضعف ماكانت عليه في 2014

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.