وزير الخارجية: العمل الدبلوماسي فعال لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن العالم يشهد حاليا العديد من التحديات.

وأوضح وزير الخارجية، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن العمل الدبلوماسي فعال لحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات.

جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

يدير الجلسة الحوارية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحدث فيها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، ووزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد عوني محمد أبو رمضان، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.