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وزير الخارجية: العمل الدبلوماسي فعال لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: العمل الدبلوماسي فعال لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: العمل الدبلوماسي فعال لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن العالم يشهد حاليا العديد من التحديات.

وأوضح وزير الخارجية، خلال كلمته بالجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن العمل الدبلوماسي فعال لحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات.

جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

يدير الجلسة الحوارية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحدث فيها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، ووزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد عوني محمد أبو رمضان، ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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