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منظمة الصحة العالمية تمنح وزير الصحة شهادة خلو مصر من الملاريا - أخبار كلمتك

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منظمة الصحة العالمية تمنح وزير الصحة شهادة خلو مصر من الملاريا - أخبار كلمتك

منظمة الصحة العالمية تمنح وزير الصحة شهادة خلو مصر من الملاريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:48 مساءً - قدمت الدكتورة حنان حسن البلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحية العالمية للشرق الأوسط، شهادة خلو مصر من وباء الملاريا للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر خالية من الملاريا

ومن جانبه، هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بخلو مصر من الملاريا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

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مدير منظمة الصحة العالمية يهنئ الرئيس السيسي بخلو مصر من الملاريا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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