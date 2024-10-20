وزير الصحة: الدولة نفذت مشروعات متعددة بتكلفة تجاوزت الـ 10 ترليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:48 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن المناقشات المكثفة خلال أيام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية سوف تنتهي ببرامج عمل سوف تتبناها كل القوي المشاركة بما يكفل فعالية التنفيذ.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: «الدولة عملت في مشروعات متعددة بتكلفة تجاوزت الـ 10 ترليون جنيه خلال العشر سنين في مشاريع خاصة بالبنية التحتية في تطوير وبناء الإنسان، وأيضا في التنمية الاقتصادية».

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.