وزير الصحة: قضية السكان تمثل تحديا لكل الأجيال.. وهي عائق أساسي أمام جهود التنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:48 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان: إن هذا المؤتمر يتناول قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها وهي قضية السكان والتنمية البشرية، فهي تمثل تحديا رئيسا لهذا الجيل والأجيال القادمة وعائقا أساسيا أمام جهود الدولة للتنمية والنمو ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: «يتمثل دور هذا المؤتمر في استكمال دور المساعي التي بذلتها مصر خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية حيث تم إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية».

خلو مصر من الملاريا

وهنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بخلو مصر من الملاريا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

ويسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.