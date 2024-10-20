وزير الصحة: الدولة أنفقت أكثر من 10 تريليون جنيه على مشاريع البنية التحتية وتطوير الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:48 مساءً - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جهود الدولة المختلفة في مجال التنمية البشرية، مؤكدًا أننا «نحتاج خلال الفترة القادمة أن نتحدث عن المشاريع القومية للدولة المصرية خلال الفترة الماضية وتأثيرها على التنمية البشرية».

وأوضح وزير الصحة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أنفقت أكثر من 10 تريليون جنيه خلال 10 سنوات في مشاريع خاصة بالبنية التحتية وتطوير الإنسان، مشيرًا إلى أن جميع الملفات تم العمل عليها والأولويات كلها كانت موجودة منذ 2014 البنية التحتية والتعليم والصحة والطرق والنقل والأمن الغذائي، وكل مناحي التنمية موجودة تجاوزت 10 تريليون جنيه.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، أن المشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية كان لها بعد رئيسي بملف التنمية البشرية، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحديث معه عن جهود البناء والتنمية والتطوير داخل الدولة المصرية.

خلو مصر من الملاريا

وقدمت الدكتورة حنان حسن البلخي، المديرية الإقليمية لمنظمة الصحية العالمية للشرق الأوسط، شهادة خلو مصر من وباء الملاريا للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بخلو مصر من الملاريا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.