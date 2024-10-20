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مدير الصحة العالمية: مصر أحرزت تقدما ملحوظا في خفض معدلات وفيات المواليد والأمهات - أخبار كلمتك

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مدير الصحة العالمية: مصر أحرزت تقدما ملحوظا في خفض معدلات وفيات المواليد والأمهات - أخبار كلمتك

مدير الصحة العالمية: مصر أحرزت تقدما ملحوظا في خفض معدلات وفيات المواليد والأمهات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:48 مساءً - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات المواليد والأمهات، ومازالت العديد من الدول بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف أدهانوم، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: «قررت جمعية الصحة العالمية هذا العام تسريع الجهود للحد من وفيات الأمهات، بما في ذلك تعزيز النظم الصحية».

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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