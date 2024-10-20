وزير التعليم العالي يتفقد المستشفى الجامعي بالسويس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:42 مساءً - تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُرافقه اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، المستشفى الجامعي لجامعة السويس؛ لمُتابعة موقف التجهيزات الجارية بالمستشفى، تمهيدًا لبدء استقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وزير التعليم العالي يتفقد المستشفى الجامعي لجامعة السويس

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول المستشفى وتجهيزاته، وأكد الوزير أهمية استمرار الالتزام بالجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا والالتزام بالمعايير المُتفق عليها؛ لتقديم خدمات صحية وعلاجية مُتميزة للمواطنين.

واشتملت الزيارة على تفقد مباني المستشفى الذي يُقام على مساحة 40000 متر مربع، ويضم 3 مباني رئيسية هي: (مبنى المستشفى الرئيسي، ومبنى الخدمات، وخزان المياه والحريق)، ويتكون مبنى المستشفى الرئيسي من بدروم وأرضي وأول وثاني ومسطح بإجمالي أسرة تبلغ 360 سريرًا و15 غرفة عمليات (13 عمليات و2 مناظير)، و26 سريرًا للطوارئ، و22 سريرًا للغسيل الكلوي، و23 سريرًا للعناية المركزة، و25 حضانة للأطفال ضمن قسم حضانات المُبتسرين وحديثي الولادة.

ويضم مبنى العيادات الخارجية 17 عيادة متنوعة التخصصات و6 معامل تحاليل (4 معامل مركزية وأشعة للعيادات وأشعة للطوارئ)، بالإضافة إلى 6 غرف للأشعة (4 غرف مركزية وغرفة أشعة للعيادات وغرفة أشعة للطوارئ)، ويشمل البدروم (المغسلة والمشرحة وملحقاتهم)، بالإضافة إلى المخازن الطبية.

وحضر الزيارة كل من الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية ورئيس جامعة السويس الأسبق، والدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء سيد عميد كلية الطب جامعة السويس.

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