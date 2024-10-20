المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «أنت البداية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلما تسجيليا بعنوان: «أنت البداية».

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

يسعى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى بناء فهم شامل للقضايا السكانية والصحية على المستويين العالمي والإقليمي، وتحديد الحلول العملية لتحقيق التنمية البشرية

يشهد المؤتمر العالمي للسكان مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، حيث استضاف 133 جلسة حوارية حيوية، قدمها 803 من أبرز الخبراء والعقول في المجالات الصحية والسكانية والتنموية، مما يعكس التنوع الكبير في الخبرات والمعارف المتبادلة.