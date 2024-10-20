طلع الشتوي واقفل التكييف.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - حالة الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس اليوم، متوقعة سيطرة الأجواء الخريفية على كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الشعور بنسمات البرد نظرًا لنشاط حركة الرياح.

طقس اليوم

وتواصل كلمتك مع الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة حالة الطقس اليوم في مصر.

درجة الحرارة اليوم

كشف الدكتور محمود شاهين، حالة الطقس السائدة في الفترة الحالية، متوقعا أن تشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية على مدار أيام الأسبوع الحالي.

ولفت مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس المستقرة من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، مؤكدًا على إن درجات الحرارة في معدلها الطبيعي في الفترة الحالية.

الطقس الآن

وأنوه شاهين، إلى أن حالة الطقس خلال فترات النهار تميل للحرارة، وفي ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر تكون مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

ووجه شاهين، عدة نصائح إلى المواطنين لعدم الإصابة بنزلات البرد الخريفية، منوهًا على ضرورة تغيير نوعية الملابس خاصة للأطفال وكبار السن، وارتداء ملابس خريفية، خاصة أثناء الخروج في الصباح الباكر أو التواجد خارج المنزل في ساعات الليل المتأخرة.

الطقس اليوم

وأوضح شاهين، أن الظاهرة الجوية التي تسيطر على حالة الطقس، هي الشبورة المائية المتواجدة صباحًا على الطرق الزراعية ووالسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابع أن الشبورة تكون معتدلة على الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، لا تأثر على الأنشطة اليومية، كما أنها تسمح بحركة السفر على الطرق السريعة.

طقس الأسبوع

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الأسبوع الحالي بداية من اليوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، وحتى يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

طقس الأيام القادمة

وأضافت الهيئة بانتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالية انتشار رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 29 21 العاصمة الإدارية 30 20 6 أكتوبر 30 20 بنها 29 21 دمنهور 28 21 وادي النطرون 29 21 كفر الشيخ 28 20 المنصورة 28 20 الزقازيق 29 21 شبين الكوم 28 21 طنطا 28 21 دمياط 27 22 بورسعيد 27 23 الإسماعيلية 29 19 السويس 29 19 العريش 27 18 رفح 27 17 رأس سدر 30 21 نخل 27 15 كاترين 26 13 الطور 29 22 طابا 28 21 شرم الشيخ 23 24 الإسكندرية 28 20 العلمين 27 19 مطروح 26 20 السلوم 25 17 سيوة 28 16 رأس غارب 32 22 الغردقة 33 23 سفاجا 32 23 مرسى علم 34 24 شلاتين 32 25 حلايب 30 23 أبو رماد 31 23 رأس حدربة 30 24 الفيوم 30 18 بني سويف 30 18 المنيا 31 19 أسيوط 31 18 سوهاج 32 19 قنا 35 21 الأقصر 35 21 أسوان 35 22 الوادي الجديد 33 18 أبو سمبل 35 22