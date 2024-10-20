روابط الواجبات المنزلية والتقييمات في الأسبوع الخامس عبر موقع وزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - رابط الواجبات المنزلية والتقييمات للأسبوع الخامس.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، عن رابط الحصول على الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية الخاصة بالأسبوع الخامس من الدراسة.

رابط الواجبات المنزلية وتقييمات الأسبوع الخامس

ويمكن لطلاب كافة صفوف المراحل التعليمية بداية من الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، الحصول على الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للأسبوع الرابع من الدراسة، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية على موقع الوزارة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم إتاحة الواحبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية أولًا بأول على موقعها الإلكتروني، لكافة المراحل التعليمية «الابتدائية - الإعدادية - الثانوية».

طباعة الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية

وحذرت وزارة التربية والتعليم المدراس من تكليف الطلاب بطباعة الواجبات المنزلية أو التقييمات الأسبوعية من على موقعها الإلكتروني، مؤكدة على أنه يجب اتباع لطريقة الصحيحة لنقل وحل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية.

احتساب أعمال السنة من الواجبات المنزلية

وأكدت وزارة التعليم، أن الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية يتم احتسابها من درجات أعمال السنة الخاصة بالطالب، محددة درجات الواجبات المنزلية والتقييمات: 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات للتقيمات الأسبوعية».

طريقة حل الواجبات المنزلية الصحيحة

في هذا السياق، حددت وزارة التربية والتعليم، طريقة حل الواجبات المنزلية الصحيحة، وهي أن يقوم الطالب بنقل الواجبات المنزلية في كراسة الواجبات المنزلية وحلها، ليتابع المعلم في اليوم التالي حل الواجبات مع الطلاب.

طريقة تنفيذ التقييمات الأسبوعية

كما أنه يتم تنفيذ التقييمات الأسبوعية عن طريق تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى ثلاث مجموعات، وتوزيع التقييمات الأسبوعية على الطلاب، على أن يتم التنويع في التقييمات الأسبوعية للطلاب لضمان قياس نواتج التعلم المستهدفة.

الواجبات المنزلية

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن الواجبات المنزلية، هي عبارة عن تكليفات يقوم المعلم بتكليف الطلاب بها لإنجازها في المنزل بخصوص الدرس الذي شرحه، ومن خلالها يتم تقدير مدى التزام الطالب واكتشاف نقاط التميز ونقاط الضعف ومعالجتها.

التقييمات الأسبوعية

وبالنسبة للتقييمات الأسبوعية، فإن الهدف منها التأكد من مدى تحقق لوائح التعلم المتضمن في تعلم الدروس التي درسها الطالب خلال الأسبوع، ويتكون من 3 اختبارات متكافئة، ويتم توزيعها على طلاب الفصل، مع مراعاة اعتماد الطلاب على ما لديهم من معارف ومهارات.