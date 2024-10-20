بدء فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - انطلقت فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف في نسختها الثالثة، اليوم، بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف القديم، ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية.
مركز إعداد محفظي القرآن الكريم
1 -مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بالعباسية.
2 - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بدمنهور.
3 - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بالجيزة.
4 - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد علي بن أبي طالب ببني سويف
اقرأ أيضاً
وكيل وزارة الأوقاف الأسبق: الإيمان والتخطيط السر وراء هزيمة العدو في 6 ساعات فقط
«اتصل بنا».. وزارة الأوقاف تخصص بريدا إلكترونيا ورقم واتس آب لتلقي الشكاوى
0 تعليق