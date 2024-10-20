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بدء فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى - أخبار كلمتك

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بدء فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى - أخبار كلمتك

بدء فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - انطلقت فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف في نسختها الثالثة، اليوم، بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف القديم، ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية.

التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى

مركز إعداد محفظي القرآن الكريم

1 -مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بالعباسية.

2 - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بدمنهور.

3 - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بالجيزة.

4 - مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد علي بن أبي طالب ببني سويف

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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