وزير التعليم العالي يتفقد المستشفى السويس الجامعي.. ويؤكد: أهمية استمرار الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير المتفق عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، المستشفى الجامعي لجامعة السويس، لمُتابعة موقف التجهيزات الجارية بالمستشفى، تمهيدًا لبدء استقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

جاءت الجولة التفقدية لوزير التعليم العالي، بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية ورئيس جامعة السويس الأسبق، الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء سيد عميد كلية الطب جامعة السويس.

واستمع عاشور، إلى شرح تفصيلي حول المستشفى وتجهيزاتها، مؤكدًا أهمية استمرار الالتزام بالجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا والالتزام بالمعايير المُتفق عليها، لتقديم خدمات صحية وعلاجية مُتميزة للمواطنين.

وشملت زيارة وزير التعليم العالي، تفقد مبانِ المستشفى الذي يُقام على مساحة 40000 متر مربع، ويضم 3 مبانِ رئيسية هي «مبنى المستشفى الرئيسي، ومبنى الخدمات، وخزان المياه والحريق».

ويتكون مبنى المستشفى الرئيسي من بدروم وأرضي وأول وثانِ ومسطح بإجمالي أسرة تبلغ 360 سريرًا و15 غرفة عمليات 13 عمليات و2 مناظير»، و26 سريرًا للطوارئ، و22 سريرًا للغسيل الكلوي، و23 سريرًا للعناية المركزة، و25 حضانة للأطفال ضمن قسم حضانات المُبتسرين وحديثي الولادة.

ويضم مبنى العيادات الخارجية 17 عيادة متنوعة التخصصات و6 معامل تحاليل 4 معامل مركزية وأشعة للعيادات وأشعة للطوارئ»، فضلًا عن 6 غرف للأشعة 4 غرف مركزية وغرفة أشعة للعيادات وغرفة أشعة للطوارئ»، ويشمل البدروم «المغسلة والمشرحة وملحقاتهم»، بالإضافة إلى المخازن الطبية.