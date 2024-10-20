«النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - عرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، خلال الجلسة العامة.

ويهدف إنشاء هذا المجلس هو وضع سياسات شاملة لجميع مراحل التعليم وتخصصاته، بما يحقق التكامل ويعزز جودة التعليم ليتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقًا لتصريحات رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.

وأكد هاشم، أهمية التعليم في تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقيم والمعارف التي تساعد في إعدادهم كمواطنين منتجين في بيئاتهم.

كما أوضح رئيس لجنة التعليم بالنواب، أن الدستور المصري أوجب التزام الدولة بتوفير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مما أسفر عن إنشاء الهيئات الوطنية لضمان جودة التعليم في مختلف المراحل، من التعليم الفني وحتى الجامعي.