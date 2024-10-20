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«النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار - أخبار كلمتك

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«النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار - أخبار كلمتك

«النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:26 مساءً - عرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، خلال الجلسة العامة.

ويهدف إنشاء هذا المجلس هو وضع سياسات شاملة لجميع مراحل التعليم وتخصصاته، بما يحقق التكامل ويعزز جودة التعليم ليتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقًا لتصريحات رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.

وأكد هاشم، أهمية التعليم في تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقيم والمعارف التي تساعد في إعدادهم كمواطنين منتجين في بيئاتهم.

كما أوضح رئيس لجنة التعليم بالنواب، أن الدستور المصري أوجب التزام الدولة بتوفير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مما أسفر عن إنشاء الهيئات الوطنية لضمان جودة التعليم في مختلف المراحل، من التعليم الفني وحتى الجامعي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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