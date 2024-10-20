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بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

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بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:07 مساءً - تقدم بوابة كلمتك، بثا مباشرا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

ووصل الرئيس السيسي، منذ قليل، مقر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

ويساهم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، في تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.

ويتضمن المؤتمر العالمي للسكان، عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين، يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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