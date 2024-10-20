انقطاع الكهرباء في البحر الأعظم بالجيزة دون مبرر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:02 مساءً - فوجئ أهالي منطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة بانقطاع الكهرباء منذ أكثر من ساعة ونصف دون توضيح الأسباب أو إعلام الأهالي لاتخاذ احتياطاتهم.

وحرصت "كلمتك" مرارًا وتكرارًا على التواصل مع المسئولين بوزارة الكهرباء والقائمين على إدارة الكهرباء للاستفسار عن سبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعة ونصف متصلة وعند الاتصال مع الشركة لم تبد سببًا واضحًا لهذا الانقطاع الذي أثر على الكثيرين في منطقة البحر الأعظم بالجيزة.



و"كلمتك" بدورها تعتذر لقرائها الأعزاء عن التأخر في نشر بعض الأخبار نتيجة لهذه الأزمة المتكررة، وإصرار المسؤولين في وزارة الكهرباء على عدم انذار المواطنين بانقطاع التيار لتدبير احتياجاتهم الضرورية.



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