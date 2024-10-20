زاهي حواس يحصل على جائزة عالمية في إيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:45 مساءً - حصل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس على جائزة Premio Acqui Storia العالمية، بصفته أكبر مؤثر في العالم من خلال التلفزيون، وذلك في احتفال عالمي بمدينة أكوي تيرمي الإيطالية، حيث قامت لجنة عالميه بهذا الاختيار، وأعتبروا أن الأفلام العالمية التسجيلية عن الآثار التي ظهر فيها حواس هي أكثر تأثيرا في حب الناس للآثار.

تكريم زاهي حواس في ايطاليا



وقدم الحفل المعلق التلفزيوني الشهير روبيرتو جاكوبو الذي يقدم برنامج أسبوعي على التلفزيون الإيطالي، وقد امتلأت القاعة بحوالي 2000 شخص، وحضر على المنصة جاكوب ليعلن عن أهم جائزة إيطالية وهي جائزة Premio Acqui Storia، التي يعود تاريخها إلى 57 عاما وخصصت لروح شهداء إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، كما أرسل رئيس جمهورية إيطاليا رسالة لتهنئة المكرمين.

وأقيم احتفال ضخم بالمدينة حضره الآلاف من العديد من المدن الإيطالية وقد شملت الجائزه 10 أشخاص من كل دول العالم أمريكا وإيطاليا وغيرها ومن الحاصلين على الجائزه أمريكي كاتب أطفال وصحفيين وفنانين وكتاب من الرجال والنساء.

جائزه Premio Acqui Storia العالمية

وتعد هذه الجائزة العالمية يتم الاحتفال بها في مدينة أكوي تيرمي الإيطالية، وهذا هو العام 57 للجائزة، وقد تم تكريم 14 شخصية منهم لاعب الكرة والمدرب الشهير فابيو كابيلو fabio capello والذي درب نادي ريال مدريد وإنجلترا وروسيا، وسلم الجائزة لحواس المحافظ وعمدة المدينة واستغرق الاحتفال ٣ ساعات.

وعلى هامش التكريم ألقى حواس محاضرة عن وادي المومياوات الذهبية والمدينة الذهبية المفقودة ورحلة البحث عن كليوباترا أمام ١٠٠٠ طالب ما بين ١٥ إلى ٢٠ عاما.

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