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«النواب» يحيل بيان وزير الزراعة للجنة مختصة - أخبار كلمتك

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«النواب» يحيل بيان وزير الزراعة للجنة مختصة - أخبار كلمتك

«النواب» يحيل بيان وزير الزراعة للجنة مختصة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير شامل بشأنه.

وقدم وزير الزراعة، بيانه اليوم، خلال الجلسة العامة، مشددًا على أن قطاع الزراعة يحظى بدعم واهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وأن الحكومة تواصل العمل لتنفيذ رؤية القيادة في الارتقاء بالقطاع الزراعي، نظرًا لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الزراعة تُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تساهم بنحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، وتشمل 25% من القوى العاملة في البلاد.

وكشف وزير الزراعة، عن أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ 6.9 ملايين طن، بقيمة 4.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات من السلع الزراعية المصنعة بلغت 5.1 مليون دولار، ليصل إجمالي حجم الصادرات الزراعية إلى 9.2 مليار دولار.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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