محافظ الجيزة يوجه بوضع مخطط لتطوير حديقتي البحر الأعظم والمحطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى جنوب الجيزة حيث حرص المحافظ على متابعة استقبال المواطنين والخدمات المقدمة بالمركز وسرعة الرد على إستفساراتهم وتوجيههم والبت فى الطلبات المقدمة من قبلهم.



وشدد محافظ الجيزة على رئيس حى جنوب الجيزة ومدير المركز التكنولوجى بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإسراع وتيرة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لإنهاء كافة الطلبات دون تأخير.



كما إطمأن المحافظ على مستوى الخدمات وسرعة البت بالطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ونسب الانجاز وذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين المترددين على المركز.



شملت جوله محافظ الجيزة تفقد عدد من القطاعات بحي جنوب الجيزة للوقوف علي الحالة العامة للطرق والنظافة والإشغالات.



وضع مخطط شامل لتطوير حدائق شارع البحر الأعظم والمحطة

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة ومسؤلى الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومديرية الإسكان بوضع مخطط شامل لتطوير حدائق ( شارع البحر الأعظم، المحطة ) بالحي.



وأكد المحافظ على مسئولى تلك الجهات ضرورة بحث تحقيق الإستفادة القصوى من التطوير وإستثمار الموقع المتميز لتلك الحدائق لتوفير متنفس للمواطنين والمترددين على محطة قطارات الجيزة.



كما كلف المحافظ مدير إدارة التسويق بإعداد رؤية لرفع العوائد الإستثمارية لتلك المواقع لتعظيم الإستفادة منها وتوفير المخصصات اللازمة لأعمال صيانتها وتطويرها الدورى.



رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومسئولى مديرية الاسكان بالجيزة ومحمد جمال مدير إدارة التسويق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية