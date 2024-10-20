الكهرباء: 30 مليار جنيه خسائر الدولة بسبب سرقات التيار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة وصلت الى 30 مليار جنيه.

أجهزة كشف أماكن الاعطال الكهربائية

واضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد إعداد خطة لتركيب أجهزة حديثة بالشبكة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحديد الاماكن وزمن العطل بعد تجربة بعدد من شركات توزيع الكهرباء والتي أثبتت كفاءتها ونجاحها في تحديد المهام المطلوبة منها.

تركيب العدادات الكودية للمخالفين

وأشار إلي أن الوزارة أرسلت خطاب رسمي الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بإلغاء شرط توفير إيصال الممارسة لتقديم طلب تركيب عدادات كودية المبانى العشوائية والمخالفة، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية للمنازل والبيوت المخالفة والتي يصدر في حقها قرارات بالتصالح أو الازالة.



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