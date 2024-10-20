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وزير الزراعة: 9.2 مليار دولار صادرات زراعية وخطط جديدة لتنمية القطاع حتى 2027 - أخبار كلمتك

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وزير الزراعة: 9.2 مليار دولار صادرات زراعية وخطط جديدة لتنمية القطاع حتى 2027 - أخبار كلمتك

وزير الزراعة: 9.2 مليار دولار صادرات زراعية وخطط جديدة لتنمية القطاع حتى 2027 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:17 مساءً - ألقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، تناول فيه خطط الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة.

وأكد فاروق، الذي تولى حقيبة الزراعة في 3 يوليو 2024، أنه عقد عدة لقاءات مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري، بالإضافة إلى حضور زيارات ميدانية للوقوف على مشاكل المزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها بشكل فوري.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن القطاع يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، حيث يساهم بأكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، مؤكدًا أن حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة بلغ 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.4 مليار دولار، فضلًا عن 5.1 مليار دولار من السلع الزراعية المصنعة، ليصل إجمالي الصادرات إلى أكثر من 9.2 مليار دولار.

واستعرض فاروق أمام النواب الخطط والسياسات قصيرة ومتوسطة المدى التي وضعتها الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة (2024/2025 - 2026/2027) لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن 12 برنامجًا رئيسيًا و47 برنامجًا فرعيًا، تركز على مجالات استصلاح الأراضي، الزراعة التعاقدية، الإرشاد الزراعي، ترشيد استخدام المياه، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، وأن خطط الوزارة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم التوسع الرأسي وزيادة الرقعة الزراعية.

كما أكد أن الوزارة تعمل على تطوير الإرشاد الزراعي، دعم التحول الرقمي، تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي.

وأبرز الإنجازات التي تحققت في الهيكلة الإدارية للوزارة، حيث تم إعادة هيكلة الوظائف القيادية لتلبية الاحتياجات، بما في ذلك إصدار قرارات لتعيين 55 قيادة جديدة.

كما تم إيفاد 36 باحثًا زراعيًا و98 مهندسًا للإشراف على الواردات المصرية بالخارج، في دول مثل روسيا والهند وفرنسا والبرازيل.

واختتم وزير الزراعة، حديثه بالإشارة إلى الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها برفقة المسؤولين للاطلاع على أوضاع المزارعين في محافظات مثل البحيرة، المنوفية، مطروح، شمال سيناء، والدقهلية، بهدف الاستماع إلى مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لتشجيعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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