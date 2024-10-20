علاء فاروق لـ«النواب»: الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد وتمثل 15% من الناتج القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية للارتقاء بالزراعة، نظرًا لأهميتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد فاروق، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أن الزراعة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، وتساهم بحوالي 25% من الأيدي العاملة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات الزراعية بلغ 6.9 ملايين طن، بقيمة 4.1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة، لفت وزير الزراعة، إلى أن التصدير منها بلغ 5.1 مليون دولار، ليصل إجمالي حجم الصادرات الزراعية إلى 9.2 مليار دولار.