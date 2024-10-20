وزير الزراعة لـ«النواب»: حريصون على إنشاء 17 تجمع تنموى زراعي جديد داخل سيناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية كانت حريصة على إنشاء 17 تجمع تنموي زراعي جديد داخل سيناء، يستفاد منها 122 ألف أسرة داخل سيناء.

وأكد فاروق، خلال كلمته، اليوم، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، دعم مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة المساحة المزروعة، وإقامة مجتمعات كثيرة لتحقيق افاق كثيره للاستثمار.

وأوضح أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت زيادة الرقعة الزراعية ونستهدف خلال المرحلة المقبلة معالجة وتدوير مياه الصرف، وأنفقت الحكومة مليارات الجنيهات لمعالجة مياه الصرف ومن أهمها محطة معالجة بحر البقر.